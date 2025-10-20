La Spagna contro l’ora solare Sanchez | Il cambio non ha senso

(Adnkronos) – "Cambiare l'ora due volte all'anno non ha più senso". Pedro Sanchez, primo ministro della Spagna, in campo contro il ritorno dell'ora solare, in vigore nella notte tra sabato 25 ottobre e domenica 26. Bisogna spostare indietro le lancette di un'ora, con un cambio che durerà fino alla fine di marzo 2026, quando si . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Contenuti che potrebbero interessarti

30 gradi, sole e mare… ad ottobre E no, non sono ai #Caraibi… sono in #Spagna ? Quando gli altri tirano fuori i piumini, io cerco la crema solare #autumnvibes #spain #beachlife #ottobreincostume #nonserveandraicarabi #vitadafilm #sunlover #trav - facebook.com Vai su Facebook

Meglio guardare alla produzione annua, i TWh, che alla capacità, i GW, per motivi che dirò dopo. La Spagna in 5 anni, dal 2020 al 2024, ha aggiunto 45 TWh di solare ed eolico mentre l'Italia solo 14 TWh, ovvero appena un terzo. https://x.com/gizunino/statu/gi - X Vai su X

La Spagna contro l’ora solare. Sanchez: “Il cambio non ha senso” - Pedro Sanchez, primo ministro della Spagna, in campo contro il ritorno dell’ora solare, in vigore nella notte tra sabato 25 ottobre ... Da sassarinotizie.com

Spagna, Sánchez annuncia misure contro Israele per il genocidio a Gaza, incluso lo stop alle armi - Il primo ministro ha annunciato dal Palazzo della Moncloa nove misure contro Israele, tra cui il divieto di commercio di armi e misure diplomatiche contro chi è coinvolto nel genocidio a Gaza Il primo ... it.euronews.com scrive

Italia, inizio choc e rimonta contro la Spagna. Diouf decisivo, Azzurri già qualificati - Ma ci sono partite che segnano un confine e marcano un sentimento. Segnala gazzetta.it