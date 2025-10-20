La Spagna contro il cambio d’ora il premier Sánchez vuole l’abolizione in Europa | Perché non ha più senso – Il video

«Cambiare l’ora due volte all’anno non ha più senso». Con queste parole, il primo ministro spagnolo Pedro Sánchez rilancia il dibattito sull’ abolizione dell’ora legale, chiedendo all’Unione europea di mantenere la promessa – fatta ormai sette anni fa – di porre fine a questa pratica. «Questa settimana effettueremo nuovamente il cambio, ma sinceramente non ne vedo più la ragione», dichiara Sánchez in un video pubblicato su X. Una battaglia che la Spagna intende portare avanti al Consiglio Ue «con l’obiettivo che nel 2026 si smetta definitivamente di spostare le lancette», conclude il premier. Sebbene il tema non fosse all’ordine del giorno, riporta Politico, il segretario di Stato spagnolo per l’Energia, Joan Groizard, ha richiesto l’inserimento del punto in agenda: «Il sistema energetico sta cambiando profondamente. 🔗 Leggi su Open.online

