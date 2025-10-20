La solidarietà si esprime anche tra forbici e phon | al via il progetto Idee per la testa
Nel salone Unica Hair Salon di Maria Stilo a Villa San Giovanni prende quota un progetto che regala dignità, benessere e sorrisi a chi ne ha più bisogno. È qui che prende vita Idee per la testa, un’iniziativa dal cuore grande nata dalla mente e dal talento di Maria Stilo, giovane parrucchiera e. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
