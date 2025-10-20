La sinistra usa il tribunale contro il governo

La riforma della giustizia, le dinamiche interne alla maggioranza di governo, l'antifascismo, l'attentato a Sigfrido Ranucci e la libertà di stampa. C'è di tutto un po' nello show-minestrone andato in onda ieri mattina nella sala Arengario del Tribunale di Napoli. Dove l'Associazione nazionale magistrati, snobbando la raccomandazione del Guardasigilli che aveva suggerito moderazione, ha organizzato la "Giornata della Giustizia" con guest star (di sinistra, ovviamente) come i giornalisti Giovanni Floris e Massimo Giannini e la nota giurista Fiorella Mannoia. Ufficialmente, l'evento voleva promuovere valori condivisi come la pace e la parità di genere.

