La sinistra tutto deve fare tranne che moderarsi con buona pace di Renzi
di Massimo Santantonio Noto in queste settimane l’assidua presenza di Matteo Renzi nei talk show. Sembra, incredibilmente dato il suo curriculum di egocentrico sabotatore di alleanze, essere assai corteggiato. Viene da molti presentato come il grimaldello per ottenere voti facendo cambiare idea ad ipotetici elettori moderati, nonostante il suo partito sia accreditato di consensi risibili (2%). La storia insegna: quando vai verso il centro, lì ti aspettano con tovagliolo, forchetta e coltello i veri titolari di quello spazio, da sempre inclini verso la destra. E ti si mangiano. Perché è casa loro. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
