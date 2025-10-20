La signora della domenica soffia sulle candeline circondata dall' affetto di famiglia fan e follower

«A uguri ragazza», scrive Mara Venier su Instagram accanto a un selfie con i capelli al vento. Poche parole, una semplicità disarmante che racconta molto di lei. La conduttrice – all’anagrafe Mara Povoleri – festeggia oggi 75 anni e, come sempre, lo fa circondata dall’affetto di amici, colleghi e telespettatori. Nata a Venezia il 20 ottobre 1950, è da decenni la padrona di casa della domenica italiana: una presenza familiare, capace di attraversare generazioni e restare se stessa. Mara Venier in lacrime a Domenica In: l’addio è vicino? «Chi vivrà vedrà» X Leggi anche › Mara Venier ci ripensa: «”A Domenica In” anche l’anno prossimo ma non da sola» Mara Venier, la signora della tv compie 75 anni. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - La signora della domenica soffia sulle candeline circondata dall'affetto di famiglia, fan e follower

