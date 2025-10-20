la signora annega nel lago per il como roba da paz

Andando oltre quanto detto da Igor Tudor alla vigilia a proposito del Como («è una finta piccola»), si potrebbe cominciare a pensare che la Juventus sia una finta grande. Al Sinigaglia gli uomini di Fabregas vincono 2-0, raggiungono i bianconeri in classifica a quota 12 e ne aprono la crisi. Inutile girarci intorno: dopo cinque pareggi di fila tra campionato e Champions, ieri è arrivata la prima sconfitta stagionale. Che brucia parecchio, perché conferma la difficoltà della Signora a diventare grande per davvero. Né basta l'assenza di Bremer a spiegare le difficoltà difensive, che c'erano anche prima del ko del brasiliano: subire una rete come quella che dopo pochi minuti ha portato il Como in vantaggio (schemino su calcio d'angolo, Kempf tutto solo sul secondo palo per battere Di Gregorio) non dovrebbe essere ammissibile per una squadra concentrata e mentalmente cattiva, indipendentemente dagli uomini in campo in quel momento. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

