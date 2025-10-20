La sicurezza stradale spiegata ai ragazzi in città l' appuntamento con polizia e carabinieri

Lunedì 20, nella Sala Estense, si è svolto il primo incontro della 14esima edizione del progetto ‘La Strada per andare lontano’ - coordinato dalla Prefettura, in collaborazione e con il contributo di diversi enti ed istituzioni - con cui si intende sensibilizzare i giovani sul tema della. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

#Sicurezza. La sicurezza stradale in Italia segna un importante risultato a dieci mesi dall’entrata in vigore del nuovo Codice. I dati rilevati evidenziano una significativa diminuzione degli incidenti e, soprattutto, delle vittime. https://tinyurl.com/bddmt34b - X Vai su X

Proseguono a ritmo sostenuto i lavori di messa in sicurezza stradale nel cuore della frazione di Deserto. Questa mattina sono in corso le opere di realizzazione della nuova pavimentazione, che porteranno all’allargamento dell’incrocio tra le due strade provi - facebook.com Vai su Facebook

Villaggio Falcone diventa per un giorno il“villaggio della sicurezza stradale” - In via Follereau allestito un percorso per insegnare il codice della strada ai più piccoli. Scrive romatoday.it

Social, equità e sicurezza stradale. La legalità spiegata ai ragazzi - I temi della legalità al centro di incontri per i più giovani. Riporta msn.com

Sicurezza stradale e corretti comportamenti alla guida, ad Ascoli la Polizia Locale incontra gli studenti - Il sindaco Fioravanti: “Crediamo che l’informazione e la prevenzione siano fattori fondamentali" ... lanuovariviera.it scrive