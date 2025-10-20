La sicurezza stradale spiegata ai ragazzi in città l' appuntamento con polizia e carabinieri

Ferraratoday.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lunedì 20, nella Sala Estense, si è svolto il primo incontro della 14esima edizione del progetto ‘La Strada per andare lontano’ - coordinato dalla Prefettura, in collaborazione e con il contributo di diversi enti ed istituzioni - con cui si intende sensibilizzare i giovani sul tema della. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

