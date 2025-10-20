La sfilata della pecora Giulia alla Fiera di Rovigo emoziona tutti | video
Grandi e piccini hanno voluto salutare e accarezzare il candido esemplare, uno dei tanti di Gabriella Gibin, l'insegnante che salva gli animali dal macello . 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
