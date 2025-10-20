La sfilata della pecora Giulia alla Fiera di Rovigo emoziona tutti | video

Ilrestodelcarlino.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

  Grandi e piccini hanno voluto salutare e accarezzare il candido esemplare, uno dei tanti di Gabriella Gibin, l'insegnante che salva gli animali dal macello . 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

la sfilata della pecora giulia alla fiera di rovigo emoziona tutti video

© Ilrestodelcarlino.it - La sfilata della pecora Giulia alla Fiera di Rovigo emoziona tutti: video

Scopri altri approfondimenti

Concerti Giulia Pecora: Info e Biglietti del Tour 2025/2026 - Concerti Giulia Pecora: di seguito trovi l'elenco di tutte le prossime date del Tour 2025/2026. Riporta rockol.it

Cerca Video su questo argomento: Sfilata Pecora Giulia Fiera