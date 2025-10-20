La sfida di Lady contro Gaga è una sontuosa opera pop

Però si capisce subito. Quando Lady Gaga qui al Forum di Assago arriva a bordo di una enorme crinolina scarlatta che si apre mostrando una gabbia piena di ballerini, ecco lì, in quel preciso momento, si capisce che questo è uno degli spettacoli più sontuosi mai portati in giro per il mondo, una sorta di opera pop che non è un semplice concerto ma neppure un musical o un kolossal, è una sorta di tragedia greca e vitale, una scintilla scenografica che mette in scena il dualismo di tutti noi, la polarità degli animi, l'eterno scontro tra la luce e il buio. È uno show lungo, quello di Lady Gaga (iniziato con oltre 40 minuti di ritardo), trenta canzoni e una conclusione spettacolare da Bloody Mary fino a How bad do u want me cantata dal camerino, smontando anche qui uno dei rituali più comuni del pop live, ossia i baci e abbracci finali del protagonista in piedi sul palco mentre le luci si accendono (e in platea ci sono Donatella Versace, Stefano Di Martino, Elodie e Mahmood). 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - La sfida di Lady contro Gaga è una sontuosa opera pop

Argomenti simili trattati di recente

NEWS Lady Gaga in una nuova intervista da Stephen Colbert si racconta dicendo: La fama è stata una sfida enorme per me. E anche la dualità di essere Stefani ed essere Lady Gaga è stata la sfida più grande. Capire come integrare queste due cose, psicol - facebook.com Vai su Facebook

Lady Gaga sfida se stessa a Londra davanti a 20 mila spettatori entusiasti: «Celebro il doppio che c'è in tutti noi» - X Vai su X

La sfida di Lady contro Gaga è una sontuosa opera pop - Trenta brani e trenta ballerini in scena, il concerto è un lungo kolossal fin troppo compl ... Lo riporta ilgiornale.it

Gaga vs Gaga, a Milano il kolossal gotico che sfida il pop - La popstar americana porta in scena il suo ‘Mayhem Ball’ in due date al Forum di Assago sold out. Secondo adnkronos.com

Lady Gaga alla conquista di Milano, tra Elodie e Mahmood e fan arrivati in tenda. E piange ricordando le nonne italiane - Un popolo di Little Monsters, la comunità di «piccoli mostri» che rende omaggio a MotherMonster, ovvero Lady Gaga, la madre di tutti loro, il faro a cui si ispirano. Lo riporta msn.com