È il tempo in cui la scienza scende in piazza e nei luoghi dove sono le persone, tre giorni in cui tutte le possibilità della scienza si declinano in un’esperienza diffusa in almeno 30 luoghi del cuore della città. Si è conclusa con grande successo l’edizione 2025 di Fermhamente, il tema era Frontiere e Fermo ha davvero vissuto da protagonista, nel suo ruolo di Learning city Unesco. Le frontiere sono quelle umane, scientifiche, etiche, sullo sfondo c’è l’ intelligenza artificiale che tutto condiziona e non a caso si è parlato proprio di IA nella prima conferenza del festival. Polizia scientifica, 118, vigili del fuoco, le forze dell’ordine e il sistema del soccorso sono stati protagonisti in piazza, e non solo, per mostrare anche le loro tecnologie. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La scienza conquista la città. Successo del festival Fermhamente