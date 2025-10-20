La Samp esonera Donati la moglie reagisce con rabbia sui social

Luana Di Bella ha sfogato la frustrazione per l'esonero del marito che era da nove partite alla guida del club blucerchiato ora al 18esimo posto in Serie B. 🔗 Leggi su Golssip.it © Golssip.it - La Samp esonera Donati, la moglie reagisce con rabbia sui social

Argomenti simili trattati di recente

«Avete preferito chi conta i milioni in banca a chi ha fame»: il duro attacco della moglie di Donati, esonerato dalla Samp trib.al/KQG2yTA - X Vai su X

Durissimo sfogo social della moglie di Massimo Donati, esonerato poche ore fa dalla Sampdoria, contro la dirigenza blucerchiata! Luana Di Bella ha attaccato con molta rabbia i massimi vertici della Samp, rei di aver "abbandonato" Donati senza mai dargli il c - facebook.com Vai su Facebook

La moglie “incazzata” di Donati attacca la Samp: “Avete preferito chi conta i milioni a chi ha fame” - La donna ha condiviso sui social un messaggio durissimo, ne ha per tutta la dirigenza del club blucerchiato: "Gli avete fatto prendere tutta la m*rda ... Riporta fanpage.it

Sampdoria, esonero Donati: la moglie si scaglia contro la società. Foti pronto a subentrare con uno staff “blucerchiato” - GENOVA – L’esonero di Massimo Donati dopo appena otto giornate di campionato (cinque sconfitte, una vittoria e due pareggi) scuote il mondo blucerchiato. Segnala ilovepalermocalcio.com

Panchine serie B: furioso sfogo della moglie di Donati (Samp). Pagliuca ha già trovato lavoro - Curioso in serie B: a poche ore dall'esonero di Empoli Guido Pagliuca potrebbe tornare subito a lavorare. Lo riporta padovasport.tv