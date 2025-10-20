La salma di Pamela martedì torna a Bergamo Venerdì i funerali a Strozza

IL FEMMINICIDIO. Nella mattinata di lunedì 20 ottobre, il magistrato ha dato il nullaosta per la sepoltura. I famigliari di Pamela Genini chiedono rispetto per il lutto.

Nella mattinata di lunedì 20 ottobre, il magistrato ha dato il nulla osta per la sepoltura. I famigliari di Pamela Genini non rilasciano più interviste e chiedono rispetto per il lutto.

La salma di Pamela martedì torna a Bergamo. Venerdì i funerali a Strozza - Nella mattinata di lunedì 20 ottobre, il magistrato ha dato il nulla osta per la sepoltura. Riporta ecodibergamo.it

La salma di Pamela torna a casa - E' lì che saranno celebrati i funerali, la data non è stata ancora decisa, ed è lì che riposerà, al cimitero del Comune dove risiede la sua famigl ... Si legge su ecodibergamo.it