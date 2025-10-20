la salernitana si ferma a catania

Tempo di lettura: 2 minuti di Gigi Caliulo Una sconfitta al Cibali era un’opzione preventivata. Ma ciò che resta dopo gli oltre novanta di gioco è Salernitana ha perso a Catania non soltanto sul piano del risultato quanto sotto l’aspetto della pessima gestione della parte decisiva del match, nel secondo tempo. Le premesse erano state ben diverse con i granata protagonisti di un match tatticamente quasi perfetto. Una prova autorevole contro una squadra che, invece, aveva il dovere di fare la partita per ridurre le distanze dalla capolista. La Salernirana ha giocato con disinvoltura, concesso pochissimo alla squadra di Toscano, passando in svantaggio grazie ad un eurogol di Cicerelli sul quale, però, forse Donnarumma avrebbe potuto fare qualcosa in più. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

