La Ruota della Fortuna Samira Lui e Gerry Scotti si commuovono per la maxi vincita della concorrente
Emozioni forti, commozione, ma anche tante risate: la puntata del 20 ottobre de La Ruota della Fortuna ci ha regalato tutto questo e molto altro. La settimana del game show condotto da Gerry Scotti è iniziata con un grande colpo di scena: la vittoria maxi della nuova campionessa Daniela. La Ruota della Fortuna, la campionessa Daniela vince e Samira si commuove. Aprendo la puntata Gerry Scotti ha salutato, ancora una volta, la campionessa Camilla che però, nel corso del gioco, ha dovuto cedere il posto a Daniela. L’insegnante di inglese e francese, arrivata in studio con suo marito Paolo, aveva attirato l’attenzione di Gerry Scotti sin dalle prime battute. 🔗 Leggi su Dilei.it
