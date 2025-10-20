La Ruota della Fortuna Gerry Scotti ironico | Meglio tacere sbaglio sempre
La puntata del 19 ottobre de La Ruota della Fortuna è partita con energia e ritmo. Sulle note di Invisible Touch dei Genesis, la batteria ha preso vita grazie a Diego Fornaciari, nipote di Zucchero, regalando un’apertura dal sapore tenero e musicale. A completare il quadro, l’ingresso in scena di Samira Lui, elegantissima in bianco, “come una meringa” – ha scherzato Gerry Scotti, sempre pronto a stemperare ogni momento con ironia. E proprio lui, tra un sorriso e una battuta, ha ironizzato sulle proprie “gaffe” linguistiche: “Non dico niente, perché ogni volta che dico qualcosa sbaglio”. I concorrenti in gara. 🔗 Leggi su Tivvusia.com
