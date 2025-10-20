La ruota della fortuna cosa fa consegnare Gerry Scotti al suo super ospite

Non è solo una questione di ascolti. Gerry Scotti con La ruota della fortuna in versione access prime time sembra aver trovato la formula perfetta, per lui e per i telespettatori. E la prova è l'ospitata vip che non ti aspetti. «È per me un grande onore, una sorpresa personale che voglio diventi una sorpresa anche per voi. Il più grande scrittore vivente del mondo è venuto a trovarci qui a La ruota della fortuna, è qui con noi Daaaaan Brooooown». E giù ovazione in studio: Gerry annuncia al pubblico presente, addirittura con un filo di commozione, la presenza dello scrittore americano Dan Brown.

