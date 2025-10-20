La Robur fa centro all’ultimo tuffo Vari decisivo bianconeri ancora primi
vivi Altotevere 0 SIENA 1 VIVI ALTOTEVERE (3-4-3): Bambara; Fumanti, Borgo, Brizzi (45’st Salis); Omohonria, Massai (43’st Petricci), Gennaioli, Alagia; Barculli (32’st Corsini), Bocci, Belli. Panchina: Ermini, Innocentini, Merciari, Salvadori, Cerbella, Fabozzi. Allenatore Ciampelli. SIENA (3-2-4-1): Michielan; Conti, Somma, Zanoni; Barbera, Vlahovic (21’st Rossi); Ciofi, Lipari (21’st Lucas), Noccioli, Loconte (21’st Vari); Menghi. Panchina: Di Vincenzo, Lapadatovic, Masini, Ronchi, Calamai, Bellavigna. Allenatore: Bellazzini. Arbitro: Tavassi di Tivoli (Caricati – Macchia). Rete: 44’st Vari. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
