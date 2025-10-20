La rivolta di Castiglione della Pescaia contro le pale eoliche | Rovineranno il nostro territorio

Repubblica.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Comune contro il progetto di una società di Bergamo che prevede 10 impianti alti 200 metri. La sindaca: “Troppo impattante”. 🔗 Leggi su Repubblica.it

la rivolta di castiglione della pescaia contro le pale eoliche rovineranno il nostro territorio

© Repubblica.it - La rivolta di Castiglione della Pescaia contro le pale eoliche: “Rovineranno il nostro territorio”

Leggi anche questi approfondimenti

rivolta castiglione pescaia controCastiglione della Pescaia boccia il progetto del parco eolico - Il Comune di Castiglione della Pescaia prende posizione contro il progetto “Parco Eolico Grosseto”, presentato dalla società Revalue Wind S. Come scrive corrieredimaremma.it

rivolta castiglione pescaia controCastiglione della Pescaia entra nel Piano regionale per la prevenzione degli incendi boschivi - Il Comune di Castiglione della Pescaia è stato inserito all’interno del Piano Specifico di Prevenzione dagli Incendi Boschivi della Regione Toscana, un importante riconoscimento che rafforza la tutela ... Segnala corrieredimaremma.it

Cerca Video su questo argomento: Rivolta Castiglione Pescaia Contro