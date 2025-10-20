La rivincita di Lopetegui che a Milano non volevano

Gazzetta.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il tecnico spagnolo porta il Qatar ai Mondiali, qualche anno prima era giudicato dai tifosi mediocre per le ambizioni del Milan. Storia di un allenatore fatto di picchi, cadute, risalite. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

