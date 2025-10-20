La rivincita di Lopetegui che a Milano non volevano
Il tecnico spagnolo porta il Qatar ai Mondiali, qualche anno prima era giudicato dai tifosi mediocre per le ambizioni del Milan. Storia di un allenatore fatto di picchi, cadute, risalite. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
