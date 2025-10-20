La risalita del Costone ha compiuto vent’anni Fu un’opera complessa ma di grande utilità

Lanazione.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ha compiuto ventanni la risalita del Costone: fu inaugurata alle 11 del 15 ottobre 2005, con taglio del nastro del sindaco Maurizio Cenni, del vicesindaco e assessore ai Lavori Pubblici Carlo Rossi, dell’Arcivescovo Antonio Buoncristiani e di molti cittadini, curiosi di assistere al "primo movimento" della lunga scala mobile suddivisa in diverse sezioni. Un’opera complessa, che trovò diverse difficoltà, e non poteva essere altrimenti, durante il corso della sua realizzazione, che da Fontebranda trova il suo varco e luce al termine della salita del Costone, per portare dunque l’utente nel cuore della città, a pochi passi da piazza San Giovanni, ammortizzando il notevole dislivello di ben trentasei metri fra le due parti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

la risalita del costone ha compiuto vent8217anni fu un8217opera complessa ma di grande utilit224

© Lanazione.it - La risalita del Costone ha compiuto vent’anni. Fu un’opera complessa ma di grande utilità

Altre letture consigliate

risalita costone ha compiutoLa risalita del Costone ha compiuto vent’anni. Fu un’opera complessa ma di grande utilità - Nella fase di realizzazione ci furono diverse difficoltà ma è ancora oggi fondamentale per collegare la città al parcheggio di Fontebranda ... Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Risalita Costone Ha Compiuto