La risalita del Costone ha compiuto vent’anni Fu un’opera complessa ma di grande utilità

Ha compiuto vent’anni la risalita del Costone: fu inaugurata alle 11 del 15 ottobre 2005, con taglio del nastro del sindaco Maurizio Cenni, del vicesindaco e assessore ai Lavori Pubblici Carlo Rossi, dell’Arcivescovo Antonio Buoncristiani e di molti cittadini, curiosi di assistere al "primo movimento" della lunga scala mobile suddivisa in diverse sezioni. Un’opera complessa, che trovò diverse difficoltà, e non poteva essere altrimenti, durante il corso della sua realizzazione, che da Fontebranda trova il suo varco e luce al termine della salita del Costone, per portare dunque l’utente nel cuore della città, a pochi passi da piazza San Giovanni, ammortizzando il notevole dislivello di ben trentasei metri fra le due parti. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La risalita del Costone ha compiuto vent’anni. Fu un’opera complessa ma di grande utilità

