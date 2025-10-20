Sono ore complicate, quelle che sta vivendo il Movimento 5 stelle dopo la formalizzazione delle dimissioni da vicepresidente di Chiara Appendino. Uno strappo che la deputata ha spiegato in lunghissimo post su Facebook, l'altro ieri sera. «Non è una scelta leggera, è una scelta sofferta - ha segnalato la parlamentare pentastellata -. Perché lo faccio? Perché voglio dare un segnale politico: dobbiamo aprire una discussione vera e invertire la rotta. E perché non sono mai scappata dalle mie responsabilità, soprattutto quando è in gioco la nostra comunità. Dopo l'ennesimo risultato deludente alle Regionali, non possiamo continuare a dirci che è tutto normale e che va tutto bene». 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - La rielezione soviet di Conte nel M5S. Appendino insiste: “Cambiare la rotta”