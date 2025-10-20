La rete invisibile che unisce un continente | dentro la scommessa europea sul 5G

Non è solo una corsa alla velocità: è una sfida politica, economica e culturale per un’Europa più integrata, competitiva e autonoma. Dietro i cavi e le antenne, si gioca il futuro dell’identità europea nel mondo digitale. Il ritorno dell’Europa sulla mappa del digitale. Nel 2025, il 5G europeo è entrato nella sua fase matura di espansione. Dopo anni di piani pilota e strategie frammentate, la Commissione Europea ha approvato un nuovo ciclo di finanziamenti che vale oltre 1,1 miliardi di euro in investimenti diretti e 10 miliardi complessivi entro il 2030 tra fondi pubblici e privati. Dietro queste cifre c’è una consapevolezza: senza infrastrutture digitali solide, nessuna transizione verde o industriale sarà possibile. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

