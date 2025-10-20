Caro Napolista, ho letto l’interessante articolo sulle riprese del tennis. Per mestiere ho fatto per quasi 40 anni il regista sportivo. È evidente che la ripresa dal basso permette di partecipare maggiormente all’evento, cosa che in alcuni sport è particolarmente affascinante. Si tratta però di una visione un po’ faticosa, perché non permette di cogliere bene l’andamento del gioco. C’è poi un ulteriore problema in una disciplina come il tennis. Visto che si abbassa il punto di vista, inevitabilmente viene sacrificata la metà campo opposta. E chi stabilisce quale dei due atleti debba essere sacrificato? Per convenzione direi quello che riceve, ma non è detto che, superati i due primi scambi, non prenda il comando del gioco. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

La regia televisiva sportiva deve essere spettacolare o informare il più possibile? È LA domanda da 70 anni