La Reggina esonera il mister Bruno Trocini fatale il ko contro la Vigor Lamezia

La Reggina ha esonerato l’allenatore Bruno Trocini. La decisione era nell’aria già al triplice fischio della partita persa domenica per 1 a 0 dagli amaranto contro la Vigor Lamezia, allo stadio “Granillo”. Quattro sconfitte in otto giornate hanno pesato come macigni, così come la dura. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

