La Reggina esonera il mister Bruno Trocini fatale il ko contro la Vigor Lamezia
La Reggina ha esonerato l’allenatore Bruno Trocini. La decisione era nell’aria già al triplice fischio della partita persa domenica per 1 a 0 dagli amaranto contro la Vigor Lamezia, allo stadio “Granillo”. Quattro sconfitte in otto giornate hanno pesato come macigni, così come la dura. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
Reggina, lo sfogo del patron: "A fine primo tempo ho detto che se avessimo perso in molti dovevano chiedere la rescissione. Facile esonerare l'allenatore ma...." https://bitly.cx/VvN2 - facebook.com Vai su Facebook
Reggina, Trocini a un passo dall’esonero. Società in silenzio stampa ma dovrebbe arrivare l’esonero. - X Vai su X
La Reggina esonera il mister Bruno Trocini, fatale il ko contro la Vigor Lamezia - Quattro sconfitte in otto giornate hanno pesato come macigni così come la dura contestazione dei tifosi rivolta a società, staff tecnico e giocatori ... Secondo reggiotoday.it
Reggina in crisi, esonerato il tecnico Bruno Trocini - Il tecnico paga un rendimento deludente: 2 vittorie in 8 gare. Si legge su corrieredellacalabria.it
Reggina: esonerato mister Trocini, il comunicato ufficiale - AS Reggina 1914 comunica di aver sollevato Bruno Trocini dall’incarico di allenatore della prima squadra. citynow.it scrive