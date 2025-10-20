La reazione di Leclerc alla promessa di Vasseur in radio dopo il podio di Austin | Non ho capito nulla
Charles Leclerc chiude terzo nel GP degli Stati Uniti 2025 e riporta la Ferrari sul podio dopo settimane difficili. Nel team radio con Frederic Vasseur emerge un siparietto curioso che fotografa lo stato d'animo della Rossa in questa fase del Mondiale. 🔗 Leggi su Fanpage.it
La reazione di Leclerc alla promessa di Vasseur in radio dopo il podio di Austin: “Non ho capito nulla” - Charles Leclerc chiude terzo nel GP degli Stati Uniti 2025 e riporta la Ferrari sul podio dopo settimane difficili ... Scrive fanpage.it
Leclerc: "Inizio difficile ma bel recupero". Verstappen: "Sì, ora posso vincere il Mondiale" - La soddisfazione di Vasseur per il podio della Ferrari: "Sono fiero del team per la reazione". msn.com scrive
Vasseur: “Ho sottovalutato il contraccolpo psicologico di aver fermato molto presto gli sviluppi” - Il team principal francese ha sottolineato che la Ferrari ha patito un contraccolpo psicologico dai tanti GP senza aggiornamenti ... Scrive formulapassion.it