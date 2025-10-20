La realtà virtuale sbarca a Treviso con Sandbox

APRIRÀ A DICEMBRE, in viale della Repubblica a Treviso, il primo store italiano del brand ‘Sandbox Vr’, leader internazionale della realtà virtuale cosiddetta ‘location-based’, ovvero basata su una rete di centri di gioco fisici, nei quali gli utenti indossano un equipaggiamento avanguardistico, in grado di catapultarli nella dimensione virtuale. La piattaforma di esperienze immersive e virtuali approda in Italia grazie a un’iniziativa degli imprenditori Vito Scavo e Alessandro Bergamo che, con la società-veicolo Immexia Srl, hanno acquisito i diritti in esclusiva per lo sviluppo del brand nel nostro Paese. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

