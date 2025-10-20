La Rai punta sul ritorno di Fiorello in TV ma non basta | Affari Tuoi perde ancora contro La Ruota della Fortuna

© Comingsoon.it - La Rai punta sul ritorno di Fiorello in TV, ma non basta: Affari Tuoi perde ancora contro La Ruota della Fortuna

rai punta ritorno fiorelloTorna “La Pennicanza” di Fiorello con l’inseparabile Biggio, orari e quando inizia - T utto pronto per il ritorno di Fiorello (insieme a Biggio) e il suo show radiofonico La Pennicanza che riparte oggi su Rai Radio 2 alle 13. Lo riporta iodonna.it

rai punta ritorno fiorelloFiorello e Biggio tornano oggi su Rai Radio2 con La Pennicanza: ecco quello che è successo ieri tra ascolti tv e frecciatine - Fiorello torna a far ridere e riflettere con il suo stile inconfondibile: da oggi su Rai Radio2 riparte La Pennicanza, il programma comico che lo vede affiancato da Fabrizio Biggio. Secondo corrieredellumbria.it

