La Rai punta sul ritorno di Fiorello in TV ma non basta | Affari Tuoi perde ancora contro La Ruota della Fortuna

Fiorello torna in TV, ma non riesce a "trainare" Stefano De Martino, che continua a perdere contro Gerry Scotti. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - La Rai punta sul ritorno di Fiorello in TV, ma non basta: Affari Tuoi perde ancora contro La Ruota della Fortuna

Il coach Ioannis Kastritis punta sul ritorno di Nate Renfro per rinforzare OJM Varese in vista della sfida di Serie A contro Reggio Emilia. #LBASerieA #TuttoUnAltroSport - facebook.com Vai su Facebook

#Gasperini punta sui titolari: ritorno dal 1’ di #Hermoso Ballottaggio in corso tra #ElShaarawy e #Pellegrini per un posto al fianco di #Soulé. #Wesley torna a destra ? @MirabellaIacopo #ASRoma - X Vai su X

Torna “La Pennicanza” di Fiorello con l’inseparabile Biggio, orari e quando inizia - T utto pronto per il ritorno di Fiorello (insieme a Biggio) e il suo show radiofonico La Pennicanza che riparte oggi su Rai Radio 2 alle 13. Lo riporta iodonna.it

Fiorello e Biggio tornano oggi su Rai Radio2 con La Pennicanza: ecco quello che è successo ieri tra ascolti tv e frecciatine - Fiorello torna a far ridere e riflettere con il suo stile inconfondibile: da oggi su Rai Radio2 riparte La Pennicanza, il programma comico che lo vede affiancato da Fabrizio Biggio. Secondo corrieredellumbria.it