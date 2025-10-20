La Rai e il Gemelli insieme per vivere meglio il tempo in ospedale

ROMA (ITALPRESS) – Presso la Sala Consiliare della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS a Roma ha avuto luogo la presentazione del progetto “Qui c’è RaiPlay”, per vivere meglio il tempo in ospedale”. Attraverso la presenza di RaiPlay e RaiPlay Sound all’interno del Policlinico Gemelli, si vuole offrire un s upporto concreto alle persone che ogni giorno frequentano la struttura: pazienti, familiari, accompagnatori e operatori sanitari. L’obiettivo è proporre contenuti di valore, pensati per accompagnare i momenti delicati e spesso complessi della quotidianità ospedaliera, contribuendo a migliorare l’esperienza di chi si trova all’interno del Policlinico. 🔗 Leggi su Ildenaro.it