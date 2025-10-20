La raccolta delle olive è iniziata Produzione in calo del 20% ma la resa sarà alta e di qualità

Arezzo, 20 ottobre 2025 – La campagna olearia 2025 è ufficialmente partita anche in provincia di Arezzo. “Con lo scorso fine settimana i frantoi hanno aperto i battenti e si è completata l’apertura su tutto il territorio provinciale” conferma Roberto Marchesini, direttore di Coldiretti Arezzo. “Siamo ancora nelle fasi iniziali, ma gli agricoltori si stanno muovendo con buon ritmo: la raccolta è entrata nel vivo e le prime frangiture lasciano intravedere segnali incoraggianti ”. Un avvio positivo, nonostante le preoccupazioni per la mosca olearia, la grande nemica degli uliveti toscani. “La mosca è una presenza costante, ogni anno diversa per intensità – spiega Marchesini –. 🔗 Leggi su Lanazione.it

