La Provincia di Rimini in prima linea contro la violenza di genere | nuovo progetto per i dipendenti pubblici
Le Pari opportunità e politiche di genere della Provincia di Rimini, in collaborazione con l’associazione DireUomo - Aps di Rimini, presenta un progetto formativo dal titolo “La violenza di genere, tra paradigmi culturali e identità maschile”, rivolto ai dipendenti e collaboratori della Provincia. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
