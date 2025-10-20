La protesta contro la tendopoli a Lampedusa | ex sindaco assessore e attivista a processo
“Manifestazione pubblica senza l'avviso alle autorità”: l'attuale vice sindaco di Lampedusa, Attilio Lucia, l'ex primo cittadino Salvatore Martello, adesso a capo dell'opposizione in consiglio comunale, e l'attivista Giacomo Sferlazzo, coordinatore del movimento politico-culturale "Pelagie. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
