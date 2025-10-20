La proposta di Sabino Cassese | Per combattere l’astensionismo facciamo votare dai 16 anni

«Sono stato all’estero fino a ieri, ma, sentendo le notizie raccolte in questi giorni, non mi pare che vi siano carri armati che occupano la Rai, risulta che le ultime elezioni si siano svolte in Calabria con il rispetto del diritto di voto dei cittadini, i giornali di stamane pubblicano numerosi articoli critici nei confronti dell’attuale governo, e quindi non è stata instaurata la censura. Dunque, sia chi ci osserva dall’estero, sia chi vive nella penisola non ha motivo di preoccupazione». Lo afferma in un’intervista a Il Resto del Carlino, il giurista Sabino Cassese. Cassese contro i politici improvvisatori. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

