La proposta di De Laurentiis | In nazionale solo gli under 23

“L’Europa deve cambiare. Secondo me è arrivato il momento. I vertici del calcio non vogliono cambiare per paura di perdere la loro poltrona sulla quale stanno seduti molto comodamente, ma sarebbe arrivato il momento di cambiare le regole del gioco e il format dei campionati. Si gioca troppo, i calciatori alla fine non ce la . 🔗 Leggi su Calcioefinanza.it © Calcioefinanza.it - La proposta di De Laurentiis: «In nazionale solo gli under 23»

