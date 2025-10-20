La Promessa Martina al bivio | dubbi su Jacobo nozze da definire e conti in rosso

Martina rientra alla tenuta con un sorriso e un anello, ma quel lucore non cancella le ombre. Negli episodi in onda in questi giorni, la marchesina presenta Jacobo Monteclaro come promesso sposo e chiede che la cerimonia si celebri a palazzo. La famiglia resta spiazzata: c’è chi applaude per educazione e chi, più pragmatico, guarda . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - La Promessa, Martina al bivio: dubbi su Jacobo, nozze da definire e conti in rosso

Contenuti che potrebbero interessarti

La Promessa, trame al 12/10: Jana aspetta un figlio, Curro vede Martina baciare un altro ... dettagli nei commenti - facebook.com Vai su Facebook

La promessa di un futuro, tra i ricordi d’infanzia e le mura luminose di Kharkiv Di Martina Toppi Linkiesta Etc https://linkiesta.it/2025/10/ucraina-guerra-invasione-russa-partire-o-restare-nido-di-leleka/… via @Linkiesta - X Vai su X

La Promessa Anticipazioni Spagnole: Martina imbrogliata da Cruz e Don Alonso, ecco come e perché - La Promessa Anticipazioni: Martina costretta a vendere le terre della sua tenuta Nelle prossime puntate de La Promessa, Catalina, Manuel e Martina si occuperanno della gestione della tenuta e ... Segnala comingsoon.it