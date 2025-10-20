La Promessa anticipazioni dal 27 ottobre al 2 novembre 2025

Sbircialanotizia.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Jana rimette al centro il mistero della camera segreta e cerca un modo per aprire la porta interna; nel frattempo Angela pretende che sua madre le dica cosa sia davvero accaduto con Cruz (non crede più alla loro “amicizia”). Alla tenuta, Cruz scopre che padre Samuel vuole andarsene e prova a bloccarne la partenza. Appuntamento . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

la promessa anticipazioni dal 27 ottobre al 2 novembre 2025

© Sbircialanotizia.it - La Promessa, anticipazioni dal 27 ottobre al 2 novembre 2025

Scopri altri approfondimenti

promessa anticipazioni 27 ottobreLa Promessa, anticipazioni dal 20 al 26 ottobre 2025: Angela indaga sul rapporto tra Curro e Martina - Le trame degli episodi de La Promessa in onda su Rete 4 da lunedì 20 a domenica 26 ottobre 2025. Riporta davidemaggio.it

promessa anticipazioni 27 ottobreLa Promessa Anticipazioni 21 ottobre 2025: Pia sconvolge Jana con una misteriosa rivelazione, ecco quale - Cosa accadrà nella puntata de La Promessa in onda il 21 ottobre 2025? Secondo msn.com

promessa anticipazioni 27 ottobreLa Promessa, le anticipazioni delle puntate dal 19 al 25 ottobre - Le trame delle puntate della settimana de La Promessa da domenica 19 a sabato 25 ottobre 2025, scopriamo tutte le anticipazioni e quello che ci aspetta. Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Promessa Anticipazioni 27 Ottobre