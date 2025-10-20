La Promessa anticipazioni 21 ottobre | Pia scopre le lettere segrete della madre di Jana e Curro
Ecco cosa accadrà nella puntata di domani della soap spagnola: Pia e Teresa trovano lettere di Dolores nella stanza segreta degli appartamenti di Cruz. La Promessa andrà in onda domani su Rete 4 alle 19:40. La celebre soap spagnola, visibile anche in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei pressi di Cordova e racconta le vicende che si intrecciano all'interno del palazzo dei marchesi di Luján. Scopriamo l'anteprima delle anticipazioni della puntata: Romulo cerca di fermare Petra, che semina discordia tra padre e figlio. Riassunto dell'episodio precedente della soap spagnola: Lorenzo, in un impeto, bacia Leocadia, scatenando la sua rabbia e indignazione. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
La Promessa, anticipazioni dal 20 al 26 ottobre 2025: Angela indaga sul rapporto tra Curro e Martina Ecco cosa succederà nei prossimi episodi della soap iberica - facebook.com Vai su Facebook
#lapromessa #anticipazioni Jana riprende brevemente conoscenza ma... - X Vai su X
La Promessa Anticipazioni 21 ottobre 2025: Pia sconvolge Jana con una misteriosa rivelazione, ecco quale - Cosa accadrà nella puntata de La Promessa in onda il 21 ottobre 2025? msn.com scrive
La Promessa anticipazioni 21 ottobre: Pia scopre le lettere segrete della madre di Jana e Curro - Ecco cosa accadrà nella puntata di domani della soap spagnola: Pia e Teresa trovano lettere di Dolores nella stanza segreta degli appartamenti di Cruz. Segnala movieplayer.it
Trame La Promessa dal 20 al 26 ottobre, anticipazioni - 26 ottobre: trame su Rete 4 con episodi frazionati dal lunedì alla domenica dalle ore 19:40. Lo riporta tvserial.it