La Procura stringe il cerchio | tre i sospettati dell' omicidio dell' autista del bus dei tifosi

Tra le tredici persone portate in questura a Rieti dopo l'assalto all'autobus del Pistoia basket, dove è morto il secondo autista colpito da un mattone in pieno viso, tre sarebbero tra i sospettati quali autori del lancio del sasso che ha ucciso Raffaele Marianella. La procura della Repubblica di Rieti potrebbe emettere a breve un decreto di fermo. L'ipotesi di reato per cui si indaga è quella di omicidio volontario. L'assalto è avvenuto lungo la superstrada Rieti-Terni, all'altezza dello svincolo per Contigliano, dopo la partita di pallacanestro di Serie A2 tra Rsr Sebastiani Rieti e Pistoia Basket, vinta dalla squadra Toscana.

