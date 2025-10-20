La Procura stringe il cerchio | tre i sospettati dell' omicidio dell' autista del bus dei tifosi
Tra le tredici persone portate in questura a Rieti dopo l'assalto all'autobus del Pistoia basket, dove è morto il secondo autista colpito da un mattone in pieno viso, tre sarebbero tra i sospettati quali autori del lancio del sasso che ha ucciso Raffaele Marianella. La procura della Repubblica di Rieti potrebbe emettere a breve un decreto di fermo. L'ipotesi di reato per cui si indaga è quella di omicidio volontario. L'assalto è avvenuto lungo la superstrada Rieti-Terni, all'altezza dello svincolo per Contigliano, dopo la partita di pallacanestro di Serie A2 tra Rsr Sebastiani Rieti e Pistoia Basket, vinta dalla squadra Toscana. 🔗 Leggi su Iltempo.it
