La prima vittima del nitazeni in Italia il caso di un 28enne morto per overdose | cos’è la droga molto più potente del fentanyl

Open.online | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’assenza di siringhe e sigarette aveva inizialmente fatto escludere un decesso per droghe, ma ulteriori analisi condotte dai Ris di Roma su alcuni pezzi di stagnola hanno invece confermato che la causa della morte di un 28enne di Brunico (Bolzano) è stata un’overdose di nitazeni, un nuovo oppioide sintetico che in Italia non aveva ancora mietuto vittime. Adesso, a seguito anche di 35 segnalazioni correlate a questa sostanza, il procuratore di Bolzano, Axel Bisignano, lancia l’allarme: «Si tratta di una bomba – ha spiegato – molto più potente del fentanyl ». La prima morte in Italia lo scorso settembre. 🔗 Leggi su Open.online

