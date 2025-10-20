La preghiera considerazioni antropologiche
Giovedì 30 ottobre 2025 alle ore 18 presso il Circolo Unificato dell'Esercito (Prato della Valle, 82 - Padova) l'associazione San Daniele Aps propone la conferenza dal titolo: La preghiera, considerazioni antropologiche. Relatore il prof. Italo Francesco Baldo.La preghiera è un atto umano di. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Autore: Alvaro Mutis Maqroll il Gabbiere Alcuni anni or sono scoprii l’esistenza di Alvaro Mutis. Leggendo un libro su De Andrè mi imbattei in alcune sue considerazioni nelle quali elogiava questo scrittore sudamericano; la canzone ‘smisurata preghiera’ infatti - facebook.com Vai su Facebook
Considerazioni sparse dopo #NapoliGenoa - il 433 non è andato bene. Politano era troppo prevedibile e non fare un tiro prima dei cambi al 50' è grave. - Neres a sinistra è meglio non metterlo proprio. Si trovi un compromesso: tipo Spinazzola terzino destro p - X Vai su X