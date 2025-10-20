La potenza al servizio dell’innovazione | Ecco Hpc6 il supercomputer industriale
IL SUPERCALCOLO è, al pari del cloud e dell’intelligenza artificiale, una delle chiavi del futuro, per questo Eni considera la tecnologia fondamentale per la propria trasformazione, utilizzando, per esempio l’intelligenza artificiale in diverse aree, per migliorare le operazioni, accelerare la ricerca e lo sviluppo e creare valore per i propri stakeholder. Eni ha un approccio strategico e responsabile all’intelligenza artificiale, con un forte focus sull’etica e sulla centralità dell’essere umano. Il supercalcolo è un elemento chiave per lo sviluppo e l’implementazione degli algoritmi intelligenti, fornendo la potenza di calcolo necessaria per gestire grandi quantità di dati e addestrare modelli complessi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
