La politica che serve | Giuseppe Negro presenta a Maglie la sua candidatura
MAGLIE – Continua il percorso elettorale di Giuseppe Negro, imprenditore salentino noto nel mondo della formazione e del sociale, che martedì 21 ottobre farà tappa a Maglie per presentare ufficialmente la sua candidatura al Consiglio regionale della Puglia in vista delle elezioni del 23 e 24. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
