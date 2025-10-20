La politica che serve | Giuseppe Negro presenta a Maglie la sua candidatura

MAGLIE – Continua il percorso elettorale di Giuseppe Negro, imprenditore salentino noto nel mondo della formazione e del sociale, che martedì 21 ottobre farà tappa a Maglie per presentare ufficialmente la sua candidatura al Consiglio regionale della Puglia in vista delle elezioni del 23 e 24. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

