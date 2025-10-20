La polemica sul caso della 19enne picchiata dall'ex sul bus | 7 minuti per salvarla 48 ore per liberarlo
Una 19enne, perseguitata a picchiata dall'ex di 45 anni, è stata salvata su un autobus da alcuni agenti della polizia di Varese. Due giorni dopo l'arresto l'uomo è tornato in libertà. Sui social è scoppiata la polemica contro un sistema che si limita a "esaltare" gesti di routine senza "autocritica", e che continua a non fare abbastanza per la tutela delle vittime di violenza: "Ci sono voluti 7 minuti per salvarla, ma dopo sole 48 ore era libero". 🔗 Leggi su Fanpage.it
Varese: 19enne picchiata dall'ex riesce a scappare, chiama la polizia e lo fa arrestare - La paura e il terrore di una ragazza di 19 anni appena picchiata dall' ex compagno di 45 anni sono nella sua voce registrata nella telefonata con la polizia. Lo riporta tg.la7.it
Picchiata dall'ex, 19enne salvata sul bus con telefonata di 7 minuti. Arrestato ma rimesso subito in libertà - La paura, la denuncia, poi un finale che fa discutere: è stata salvata dagli agenti della Polizia di Stato di Varese che hanno arrestato un uomo di quarant'anni ... msn.com scrive