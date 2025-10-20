La polemica sul caso della 19enne picchiata dall'ex sul bus | 7 minuti per salvarla 48 ore per liberarlo

Una 19enne, perseguitata a picchiata dall'ex di 45 anni, è stata salvata su un autobus da alcuni agenti della polizia di Varese. Due giorni dopo l'arresto l'uomo è tornato in libertà. Sui social è scoppiata la polemica contro un sistema che si limita a "esaltare" gesti di routine senza "autocritica", e che continua a non fare abbastanza per la tutela delle vittime di violenza: "Ci sono voluti 7 minuti per salvarla, ma dopo sole 48 ore era libero". 🔗 Leggi su Fanpage.it