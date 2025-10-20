La Pistoiese si inceppa Zuccata di Kharmoud Pari con la Correggese
PISTOIESE 1 CORREGGESE 1 PISTOIESE (3-5-2): Giuliani; Costa Pisani, Gennari, Bertolo (38’ st Accardi); Kharmoud, Alluci (36’ st Rossi), Maldonado (21’ st Biagi), Campagna (13’ st Diallo), Pellegrino; Russo, Pinzauti (28’ st Alagna). A disp. Arlanch, Polvani, Bastianelli, Cuomo. All. Andreucci. CORREGGESE (3-5-1-1): Mantini; Giorgini, Ferraresi, Panizzi; Truzzi, Squarzoni (33’ st Puglisi), Galli, Pampaloni (31’ st Carini), Errichello; Siligardi (25’ st Calì);, Arrondini. A disp. Narduzzo, Piccolo, Zarrillo, Ognibene, Taparelli, Berni. All. Domizzi. Arbitro: Collier di Gallarate. Reti: 22’ st Galli, 37’ st Kharmoud. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
