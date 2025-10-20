La pista del raid su commissione | Ma non credo a mandanti politici
Un ventaglio di ipotesi investigative sul tappeto. Scenari, piste, su cui lavorare ma da cui non si esclude che l’attentato di giovedì sera al giornalista Sigfrido Ranucci (foto) possa essere stato messo in atto su commissione: una azione appaltata a bande albanesi, ai gruppi del sottobosco criminale del litorale romano o ad appartenenti alle frange estreme degli ultrà. Chi indaga sta provando a mettere in fila i tasselli tenendo presente anche che l’ordigno lasciato all’estero della villetta a Pomezia, centro alle porte della Capitale, possa essere frutto dell’iniziativa di un singolo, quelli che in gergo terroristico vengono chiamati “ lupi solitari “. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
