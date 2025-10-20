La piattaforma cloud di Amazon è inaccessibile per migliaia di utenti

Amazon Web Service sta registrando problemi. Migliaia di segnalazioni, anche in Italia. Diverse piattaforme online che la usano sono inaccessibili, compresi Snapchat e Perplexity. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - La piattaforma cloud di Amazon è inaccessibile per migliaia di utenti

