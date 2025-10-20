La Pennicanza perché Fiorello non è andato in onda Cosa è successo prima della diretta
Dopo essersi impossessato dei " Cinque minuti " di Bruno Vespa su Rai1, Rosario Fiorello era atteso all'esordio su Rai Radio2 con il suo nuovo programma radiofonico " La Pennicanza ", ma qualcosa è andato storto e lo showman siciliano ha dovuto dare forfait a poche ore dalla diretta. La notizia dell'assenza improvvisa di Fiorello è arrivata poco prima dell'inizio della trasmissione, che lo vede ancora una volta protagonista al fianco del collega Fabrizio Biggio. Così a quest'ultimo è toccato l'onere e l'onore di cominciare la nuova avventura radiofonica senza Rosario, che però è intervenuto telefonicamente per spiegare i motivi della sua assenza. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Leggi anche questi approfondimenti
Fiorello non ce l’ha fatta, oggi “La Pennicanza” salta per malattia: “Ci ho provato, ma niente da fare” ? Durante la diretta di Ballando con le stelle, Caterina Balivo ha annunciato una notizia inattesa: lo show radiofonico di Fiorello, “La Pennicanza”, previsto su - facebook.com Vai su Facebook
Fiorello e Biggio annunciano il ritorno de “La Pennicanza” su Rai Radio2: «Una ventata di aria fresca» - Rosario Fiorello è pronto a tornare a far sorridere gli ascoltatori di Rai Radio2 con La Pennicanza, il programma radiofonico che, insieme a Fabrizio Biggio, ha conquistato il pubblico nella sua breve ... Si legge su iodonna.it
Fiorello annuncia il ritorno di "La Pennicanza": “Saremo una ventata di aria fresca” - Con il cappello con la visiera di Jovanotti, ferito sul naso e le labbra per una caduta in bicicletta, Fiorello ... Secondo rainews.it
Fiorello annuncia il ritorno in radio: «Rifacciamo "La Pennicanza". Ecco quando». Poi scherza sul furto da 300mila euro: mi hanno preso tutto - Lo showman siciliano ha annunciato che a ottobre sarà di nuovo on air con "La Pennicanza", su Radio 2. Riporta leggo.it