La Pennicanza perché Fiorello non è andato in onda Cosa è successo prima della diretta

Ilgiornale.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo essersi impossessato dei " Cinque minuti " di Bruno Vespa su Rai1, Rosario Fiorello era atteso all'esordio su Rai Radio2 con il suo nuovo programma radiofonico " La Pennicanza ", ma qualcosa è andato storto e lo showman siciliano ha dovuto dare forfait a poche ore dalla diretta. La notizia dell'assenza improvvisa di Fiorello è arrivata poco prima dell'inizio della trasmissione, che lo vede ancora una volta protagonista al fianco del collega Fabrizio Biggio. Così a quest'ultimo è toccato l'onere e l'onore di cominciare la nuova avventura radiofonica senza Rosario, che però è intervenuto telefonicamente per spiegare i motivi della sua assenza. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

