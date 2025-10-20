S i sa che la pelle in autunno, e ancora più in inverno, è sottoposta a maggiore stress: s balzi di temperature, umidità, vento, freddo e smog la mettono a dura prova. Questo è anche il momento giusto per “fare il pieno” di ingredienti che stimolano collagene ed elastina, così da ridurre i segni del tempo e prepararsi per tempo alla prossima bella stagione. Le novità di stagione dal fronte skincare. Dormire sempre sullo stesso lato può rendere il viso asimmetrico? X Leggi anche › Macchie sul viso dopo l’estate? I trattamenti di medicina estetica da fare in autunno Skincare d’autunno, di cosa ha bisogno la pelle. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - La pelle in autunno può avere bisogno di creme anti-age più ricche, illuminanti e rivitalizzanti. Le novità da provare