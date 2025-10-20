La pasticceria ‘Casa Pavlova’ raddoppia | Un luogo dal grande potenziale

Forlì, 20 ottobre 2025 – Da oggi Forlì è un po’ più rosa. Casa Pavlova, la pasticceria di via Oberdan caratterizzata dall’inconfondibile tinta pastello che ricopre ogni cosa, dal bancone fino al cappuccino, si allarga e va a includere anche la vicina ‘Fiasca’. “La pasticceria rimarrà – spiega la titolare Daniela Izzo –, ma resterà aperta solo fino alle 13, mentre nell’altra sede saremo attivi dalle 7 fino all’una di notte, con una proposta ancora più ampia che includerà anche preparazioni più complesse”. All’ex Fiasca, quindi, si partirà con le colazioni per arrivare poi ai brunch (una fusione tra ‘breakfast’ e ‘lunch’ che, tra preparazioni dolci e salate, è particolarmente consumata nei weekend, quando ci si alza tropo tardi per fare colazione, ma troppo presto per consumare un vero pranzo), passando poi per pranzi veri e propri, che includeranno anche tartare e altre prelibatezze fino ad arrivare agli aperitivi e ai cocktail del dopocena. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

