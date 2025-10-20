La parola ai tifosi Sconcerto e preoccupazione | Ma la salvezza è possibile

Un altro week-end horror per migliaia di appassionati dello Spezia che, anche sabato scorso, nonostante l’ultimo posto della formazione aquilotta, hanno gremito il ‘Picco’ (oltre ottomila i presenti) incitando a non finire i bianchi, salvo poi contestarli al termine del match. Le preoccupazioni dei supporter, nel post gara, si sono soffermate sulle potenzialità reali del gruppo aquilotto, considerato il vero problema prima ancora del cambio della guida tecnica: "Manca la qualità - il leit motif ricorrente -, la squadra è più debole rispetto alla passata stagione dopo il mercato estivo. Ma la salvezza è ancora possibile, ci sono ancora trenta partite". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

